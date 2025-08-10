Neom poursuit son mercato fou et enrôle Abdoulaye Doucouré

Elle commence à avoir de la gueule, cette équipe d’une ville qui n’existe pas.

Libre de tout contrat après cinq ans passé à Everton, Abdoulaye Doucouré s’est engagé avec le Neom SC , coaché par Christophe Galtier et récent acheteur d’Alexandre Lacazette. Comme annoncé par Foot Mercato , le milieu de terrain de 32 ans a signé un contrat de deux ans avec l’écurie promue en D1 saoudienne, et rejoint une armada de joueurs passés en Ligue 1, fraîchement recrutés cet été.…

TJ pour SOFOOT.com