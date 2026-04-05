Nenê encore buteur à 44 ans
Comme le bon vin. Rentré au Brésil en 2015, Nenê a aujourd’hui 44 ans . Depuis janvier, l’ancien crack du PSG et de Monaco joue au Botafogo-PB, basé à João Pessoa et pensionnaire de Série C . Et il continue de s’éclater. Il a offert la victoire à son équipe lors de la première journée de championnat contre Barra en transformant un penalty (1-0). Il a désormais marqué dans les trois premières divisions du football brésilien.
Nenê abre o Placar para o Botafogo-PB! Encontre a partida entre Botafogo-PB x Barra na sua operadora: Claro: 717, 718, 719 (SportyNet+). SKY: 220 (SportyNet+). VIVO: 731, 732, 733 (SportyNet+) pic.twitter.com/TYGH7zOKXm…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer