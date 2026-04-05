Istanbul a un nouveau patron
Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş
But : Akturkoglu (90 e +11 SP)
C’est ce que l’on appelle une victoire au bout de la nuit. Dans un derby d’Istanbul à fort enjeu, Fenerbahçe a longtemps buté sur Beşiktaş, avant de l’emporter sur un penalty extrêmement tardif, transformé par Kerem Akturkoglu (1-0) . Avant cela, le premier acte est notamment marqué par la sortie sur blessure de l’ancien Parisien Marco Asensio, plus que par les actions proposées par les deux protagonistes.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer