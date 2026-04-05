Fonseca rejoint Domenech dans la triste histoire de l'OL

Une manière d’entrer dans l’histoire comme une autre. Muet ce dimanche à Angers, l’Olympique lyonnais a enchaîné une neuvième rencontre consécutive sans la moindre victoire , toutes compétitions confondues. Une bien triste série, après celle de treize succès d’affilée en début d’année. Surtout, ce nouveau match nul (cinq au total, pour quatre défaites sur la période) fait entrer Paulo Fonseca dans l’histoire du club . En effet, depuis un certain Raymond Domenech en 1992, aucun entraîneur des Gones n’avait enchaîné une série aussi négative.

Paulo Fonseca (5 nuls, 4 défaites) devient le 1er entraineur à enchainer 9 matchs consécutifs sans la moindre victoire avec l'OL en compétition officielle depuis Raymond Domenech de avril à septembre 1992 (9). #SCOOL…

TB pour SOFOOT.com