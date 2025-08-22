Nemanja Matić va faire son retour en Serie A après son départ de l'OL
Le FC Lyon.
Après avoir embauché Fabio Grosso en tant que coach, Sassuolo va désormais récupérer un autre ancien Lyonnais dans son effectif. Selon Fabrizio Romano, Nemanja Matić devrait bien rejoindre l’Italie, pour tenter d’aller chercher le maintien . Le milieu passé par Chelsea et Manchester United va signer pour un an avec une saison en option avec les Italiens.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
