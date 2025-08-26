Nemanja Matić pose ses valises à Sassuolo
Ciao Italia.
Nemanja Matić n’aura pas mis longtemps à se recaser. Libéré de son contrat à l’OL juste avant la reprise – et de son statut de troisième plus gros salaire du club -, le milieu serbe de 37 ans file en Italie. Il s’est engagé avec Sassuolo , promu en Serie A, pour un an plus une saison en option, « sous réserve de certaines conditions contractuelles » , précise le communiqué officiel.…
TA pour SOFOOT.com
