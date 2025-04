Neal Maupay défend Roberto De Zerbi

Maupay, les pots cassés.

Les Marseillais ont subi la colère de Roberto De Zerbi après la déroute face à Reims le week-end dernier (3-1). Les critiques de l’entraîneur italien ont été plus ou moins bien reçues par l’effectif phocéen. En conférence de presse ce vendredi, Neal Maupay a été questionné sur la prétendue rupture entre le vestiaire olympien et leur technicien. Cette fois-ci, le fayot s’est mué en amoureux : « Il n’y a pas de cassure avec le coach, au contraire. On peut en sortir grandis. Il est tellement passionné que, forcément, après de mauvaises performances, il y a des choses à régler, comme dans toutes les familles et tous les couples . Mais on a besoin de lui, de tout le monde. On est tous avec lui » .…

RA pour SOFOOT.com