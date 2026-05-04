Ne cherchez plus, on a trouvé la meilleure équipe d'Europe
Mais quand vont-ils s’arrêter ? Rodez s’est imposé ce samedi face à Saint-Étienne (2-1) . Une victoire aussi importante dans la course à la montée qu’impressionnante, puisqu’il s’agit désormais d’une 16 e rencontre consécutive sans défaite pour les Ruthénois . 10 victoires et 6 matchs nuls depuis le 6 décembre dernier, et une défaite en Coupe de France sur le terrain de Canet-Roussillon (1-0). Mieux encore, le RAF est invaincu en championnat depuis le 7 novembre et un revers sur la pelouse de Grenoble (2-1).
1 - Il y a 198 équipes dans les 5 grands championnats européens et leurs 2e divisions. Une seule est invaincue en 2026: ✨Rodez Aveyron Football ✨ Résistance. https://t.co/tBf2bnZaiY…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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