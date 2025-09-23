Nayef Aguerd n'apparaîtra plus sur le tableau de score d'OM-PSG
Grand chamboulement sur les ligues MPG !
Lundi soir, dans un Vélodrome en fusion, l’OM a offert une soirée de rêve à son public en s’imposant face au PSG (1-0) lors du premier Classique de la saison. Dès la 5 e minute, tout le stade croyait que Nayef Aguerd avait fait trembler les filets . La joie aura été belle, sincère, mais les livres d’histoires retiendront peut-être les choses différemment.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
