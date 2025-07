Naufrage dans la baie d'Halong: au moins 35 morts et quatre disparus

Des proches réunis autour du corps d'une victime du naufrage d'un bateau de tourisme dans la baie d'Halong, le 20 juillet 2025 à Halong au Vietnam ( AFP / Nhac NGUYEN )

Les secouristes vietnamiens recherchent dimanche quatre disparus au lendemain du naufrage d'un bateau touristique qui a fait au moins 35 morts dans la baie d'Halong, l'une des destinations les plus prisées du pays.

Le Wonder Sea, avec à son bord 46 passagers et trois membres d'équipage, a chaviré en raison de soudaines et fortes pluies samedi après-midi, alors qu'il visitait ce site classé au patrimoine mondial de l'Unesco, selon un rapport de police consulté par l'AFP.

Les médias d'Etat avaient fait état auparavant de 53 personnes à bord et 37 morts, des chiffres ensuite revus à la baisse dans ce rapport de la police.

Selon cette source, 35 dépouilles ont été repéchées et 10 personnes secourues, tandis que quatre personnes restent portées disparues.

- Grêlons "gros comme des orteils" -

"Le ciel s'est assombri versg Hung, un habitant de la baie d'Halong. "Il y a eu des grêlons gros comme des orteils, accompagnés de pluies torrentielles, d'orages et d'éclair". 14 heures", a déclaré à l'AFP Tran Tron

Le naufrage du Wonder Sea dans la baie d'Halong au Vietnam le 19 juillet 2025 ( Vietnam News Agency / - )

Selon le média VNExpress, le bateau transportait essentiellement des familles en visite depuis la capitale Hanoï, avec de nombreux enfants.

"J'ai pris une grande respiration, nagé à travers un passage, plongé puis suis remonté. J'ai même crié à l'aide et j'ai été tiré vers un bateau par des soldats à bord", a raconté un enfant rescapé, âgé de 10 ans, au média d'État VietnamNet.

Au principal funérarium de la ville de Ha Long, des journalistes de l'AFP ont vu des corps enveloppés dans du tissu rouge transportées sur des brancards, tandis que des proches pleuraient devant une douzaine de cercueils.

Un homme de 68 ans, qui a demandé à ne pas être nommé, a raconté s'être précipité sur les lieux à 3 heures du matin pour découvrir que ses proches, une famille de quatre personnes, dont deux garçons, étaient morts dans le naufrage.

"Nous avons tous été choqués", a-t-il confié à l'AFP en pleurant. "C'était un accident très soudain. Ils emmenaient juste les enfants dans la baie pour les vacances d'été et cela s'est horriblement terminé".

Une proche de défunt pleure devant les cercueils des victimes du naufrage d'un bateau de tourisme dans la baie d'Halong, le 20 juillet 2025 à Halong ( AFP / Nhac NGUYEN )

Les autorités "enquêteront et clarifieront la cause de l'incident et traiteront avec rigueur" cet accident, a indiqué un communiqué publié sur le site web du gouvernement.

La Baie d'Halong, visitée par des millions de personnes chaque année, est l'une des destinations touristiques les plus populaires du Vietnam, réputée pour ses eaux bleu-vert et ses îles calcaires ornées de forêts tropicales.

En 2024, 30 navires ont coulé dans la province côtière de Quang Ninh, le long de la Baie d'Halong, après avoir été atteints par le typhon Yagi.