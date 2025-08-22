National : Versailles reçu trois sur trois, Sochaux surpris à Rouen

Versailles ne rigole pas du tout.

Le club francilien a démarré son championnat en trombe, avec deux victoires sur les deux premières journées, et a réalisé la passe de trois ce vendredi avec un succès fort sur la pelouse de Caen (0-2) . Ce résultat permet aux hommes de Jordan Gonzalez de s’emparer seuls de la pole position, avec neuf points, et déjà trois longueurs d’avance sur leurs deux poursuivants que sont Sochaux et Paris 13 Atletico. Celui-ci s’est imposé sur le gong à domicile, avec un but sur penalty dans le temps additionnel, face à Fleury-Mérogis (1-0) . Pour Sochaux, en revanche, c’est une première désillusion cette saison avec un revers subi sur la pelouse de Rouen (3-1) .…

AL pour SOFOOT.com