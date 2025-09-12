National : Sochaux ralentit, Versailles le rattrape

Deux matchs de moins, et quand même dauphin !

Alors que le National n’en est qu’à sa sixième journée, Versailles fait plutôt forte impression : le deuxième du championnat, qui n’a qu’un point de retard sur le leader, s’est encore imposé ce vendredi (quatre victoires en autant de rencontres) contre Concarneau (huitième) grâce à l’ouverture du score de Cédric Odzoumo (qui a profité d’une sortie ratée du portier adverse) et au break tranquille de Romain Basque… Avant que Yohan Zemoura et Soumaïla Traoré (de la tête) n’enfoncent le clou, sur la fin. Devant, Sochaux a en outre ralenti la cadence en raison de son nul devant Caen (sixième) : si Kapit Djoco a cru offrir un succès important à son équipe à la 78 e minute, Ivann Botella lui a répondu quelques instants plus tard d’une belle demi-volée. Et derrière, Rouen n’est pas très loin : le dernier élément du podium compte onze unités à la suite de sa victoire au Puy (avant-dernier), réduit à dix avant même le quart d’heure de jeu à cause de l’expulsion de Plamedi Nsingi) avec des réalisations signées Amadou Ba-Sy à l’arraché, Amadou Seydi et Kenny Rocha Santos.…

FC pour SOFOOT.com