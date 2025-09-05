National : Sochaux conforte son leadership, Caen et Dijon déçoivent

Deux matchs sans but, ça fait mal.

C’est pourtant ce qu’ont réservé quatre des quatorze équipes de National jouant ce vendredi, à l’occasion de la cinquième journée de championnat. Ainsi, le duel opposant Caen (sixième) à Dijon (troisième) et celui voyant Bourg-en-Bresse (avant-dernier) affronter Aubagne (dixième) ont terminé sur un score vierge. Heureusement, d’autres terrains ont proposé un peu plus de spectacle. Sochaux, par exemple, a conforté son leadership au classement en allant s’imposer sur la pelouse de Paris 13 Atletico : Benjamin Gomel a ouvert le score en renard à la suite d’un corner concédé par Yannick Etilé en raison de la nouvelle règle des six secondes avant que Jonathan Mexique ne breake d’une belle tête, et Solomon Loubao a enfoncé le clou malgré la lucarne adverse signée Ryan Fage.…

FC pour SOFOOT.com