National : Nancy et Le Mans s'imposent, pas Boulogne-sur-Mer

Le carton de la 31 e journée de National est pour… le leader du classement, évidement !

En déplacement à Orléans (cinquième), qui a tout de même sauvé l’honneur par Tommy Iva, Nancy a pulvérisé son adversaire (ouverture du score d’Oumar Sidibé, doublé de Jimmy Evans et but de Brandon Bokangu avant qu’Adrian Dabasse ne l’imite sur penalty) pour conserver quatre points d’avance sur Le Mans. Un dauphin qui a, de son côté, gagné à l’arraché à Valenciennes (neuvième) par l’intermédiaire d’Antoine Rabillard en fin de partie malgré l’expulsion de Samuel Yohou. Ce que Paris 13 Atlético (quinzième) n’a pas su faire à Nîmes (avant-dernier), le duel n’observant pas de tremblement de filet. Concarneau (sixième) a également fait parler la poudre en signant un score de Pastis en sa faveur, mais à domicile : QRM (douzième), qui a cru revenir dans le match grâce à une réalisation de Natanaël Bouekou, a en effet subi la foudre offensive des Bretons (pions de Stanislas Kielt, de Yoann Touzghar et de Baptiste Mouazan par deux fois) alors que Nohim Chibani a marqué contre son camp..…

