Claudio Ranieri de retour à Leicester
Le Renard retrouve sa meute. Entraîneur lors du titre historique de Premier League obtenu par Leicester en 2016, Claudio Ranieri est de retour dans l’East Midlands pour diriger un match honorifique. Pour célébrer les dix ans de l’exploit du siècle, le club désormais en League One organise une rencontre amicale avec quelques joueurs de cette époque dorée.
Claudio returns 👑 pic.twitter.com/oXmAIVFA1f…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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