Nasser réagit au tirage du PSG : « On a oublié la saison dernière »
Mytho.
Première réaction de Nasser al-Khelaïfi après le tirage peu clément du PSG en Ligue des champions. Les champions d’Europe en titre recevront notamment le Bayern Munich et Tottenham, et se déplaceront entre autres à Barcelone. À Canal+, le président parisien l’assure : « On a oublié la saison dernière. » Une déclaration que ferait bien d’intérioriser la bande de Luis Enrique, qui s’attend à un nouveau calendrier très chargé cette saison.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
