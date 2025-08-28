 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nasser réagit au tirage du PSG : « On a oublié la saison dernière »
information fournie par So Foot 28/08/2025 à 20:18

Mytho.

Première réaction de Nasser al-Khelaïfi après le tirage peu clément du PSG en Ligue des champions. Les champions d’Europe en titre recevront notamment le Bayern Munich et Tottenham, et se déplaceront entre autres à Barcelone. À Canal+, le président parisien l’assure : « On a oublié la saison dernière. » Une déclaration que ferait bien d’intérioriser la bande de Luis Enrique, qui s’attend à un nouveau calendrier très chargé cette saison.…

TJ pour SOFOOT.com

