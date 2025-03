information fournie par So Foot • 02/03/2025 à 16:29

Nasser : « Nous avons les joueurs pour gagner la C1 cette année »

L’appétit vient en mangeant.

Requinqué par son gros début d’année, le Paris Saint-Germain aborde son huitième de finale de Ligue des champions contre Liverpool la tête haute. Invaincu depuis trois mois , le leader de la Ligue 1 compte bien marquer son territoire mercredi au Parc des Princes. « On s’attendait à ce que l’on soit éliminé après avoir récolté seulement quatre points lors de nos trois premiers matchs, mais notre équipe jeune, talentueuse et repensée, a su se ressaisir, renforcer sa cohésion et se battre avec détermination » , souligne Nasser Al-Khelaïfi dans un entretien accordé à Bild .…

QB pour SOFOOT.com