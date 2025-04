information fournie par So Foot • 04/04/2025 à 15:27

Nasser al-Khelaïfi poursuivi aux prud'hommes par une ancienne assistante

Une de plus, une de moins.

Selon Le Parisien , Nasser al-Khelaïfi fait face à une nouvelle procédure devant le conseil des prud’hommes de Paris. Son ancienne assistante chez Bein Sports et au PSG conteste son licenciement survenu en février 2022 et réclame des dommages et intérêts, notamment pour 1 900 heures supplémentaires effectuées en 2021. …

