Nasser Al-Khelaïfi dénonce le comportement des casseurs suite au sacre

Le président monte au créneau. Après le sacre du PSG pour la deuxième année consécutive en Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a condamné ce lundi, lors d’une interview à ICI Paris Île-de-France, les violences qui ont entaché les célébrations. « On est contre ça , nous ne sommes pas fiers de ça, a assuré le président du PSG . Un Parisien qui soutient le PSG ne fait pas ça. Nous ne sommes pas fiers d’eux, il faut arrêter », a lâché le Qatari.

« C’est notre ville, il faut la protéger, pas la casser »

Al-Khelaïfi n’a cependant pas voulu mettre tout le monde dans le même sac et a appelé à prendre soin de la Ville Lumière : « J e connais les supporters, ils sont calmes et intelligents. C’est notre ville, il faut la protéger, pas la casser. Il faut protéger la ville, l’image de Paris et du Paris Saint-Germain » …

TM pour SOFOOT.com