Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
La Turquie fait le plein de confiance en étrillant la Macédoine du Nord
information fournie par So Foot•01/06/2026 à 22:59
La Turquie fait le plein de confiance en étrillant la Macédoine du Nord
Turquie 4-0 Macédoine du Nord
Buts : Kokcu (2
e
), Uzun (16
e
), Gül (53
e
) et Yilmaz (70
e
)
Coup de tonerre. Après une décennie à Arsenal et 306 matchs, Katie McCabe met les voiles pour rejoindre un rival . La capitaine de l’équipe nationale d’Irlande s’est engagé ce lundi avec Chelsea. La joueuse de 30 ans a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2029 , et ...
Lire la suite
Le président monte au créneau. Après le sacre du PSG pour la deuxième année consécutive en Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a condamné ce lundi, lors d’une interview à ICI Paris Île-de-France, les violences qui ont entaché les célébrations. « On est contre ...
Lire la suite
Le dernier mot. Après la défaite pas rassurante en amical face à l’Irlande (1-0), Julen Lopetegui a dévoilé ce lundi la liste définitive du Qatar pour la Coupe du monde 2026. Le technicien espagnol, qui avait annoncé une liste élargie de 28 noms le 26 mai dernier, ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer