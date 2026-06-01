McCabe quitte Arsenal pour rejoindre Chelsea
Coup de tonerre. Après une décennie à Arsenal et 306 matchs, Katie McCabe met les voiles pour rejoindre un rival . La capitaine de l’équipe nationale d’Irlande s’est engagé ce lundi avec Chelsea. La joueuse de 30 ans a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2029 , et Chelsea détient une option pour une année supplémentaire.
We've got McCabe. Katie McCabe.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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