Nasser Al-Khelaïfi bat le record de longévité des présidents du PSG

Les noces de muguet pour Nasser et le PSG.

Nasser Al-Khelaïfi est devenu ce jeudi le président du PSG au plus long mandat . Après 13 ans, quatre mois et 23 jours à la tête du club parisien, l’indéboulonnable homme d’affaires qatari devance en termes de longévité les mandats de Francis Borelli (de une journée) entre 1978 et 1991 et de Michel Denisot (six ans, onze mois et onze jours) de 1991 à 1998.…

TJ pour SOFOOT.com