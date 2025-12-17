Narcotrafic: jusqu'à 15 ans de prison requis contre Abdelkader Bouguettaia

Photo d'Abdelkader Bouguettaia obtenue le 20 juin 2025, après son extradition de Dubaï, par l'AFP auprès d'Interpol ( INTERPOL / Handout )

Jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle ont été requis mercredi à l'encontre d'Abdelkader Bouguettaia, rejugé à Lille dans trois affaires d'importation de cocaïne via le port du Havre, un trafic qu'il est accusé d'avoir piloté depuis Dubaï.

Le parquet a requis 9 et 15 ans de prison, avec peine de sûreté des deux tiers, dans deux des dossiers, mais n'a pas requis de condamnation pour le troisième.

L'un des deux procureurs a reconnu avoir "un doute" quant au fait que les éléments de l'enquête suffisent à prononcer la culpabilité de Bouguettaia dans ce dossier qui lui avait valu une condamnation à neuf ans de prison en 2023, en son absence.

Installé aux Emirats arabes unis depuis fin 2019, ce Franco-Algérien de 38 ans était également loin de la justice française au moment de ses deux autres condamnations à Lille, en 2022 et 2024, à des peines de neuf et quinze ans de prison pour narcotrafic, identiques à celles requises mercredi.

Après son extradition obtenue par la France en juin de cette année, il n'avait pas acquiescé à ces condamnations, entraînant la tenue d'un nouveau procès sur trois jours, regroupant trois affaires portant sur un total de trois tonnes de cocaïne saisies en 2020 et 2021, d'une valeur estimée de 92 millions d'euros, a détaillé l'une des procureurs.

Son collègue a souligné qu'Abdelkader Bouguettaia avait été condamné à de nombreuses reprises pour trafic de stupéfiants avant son départ de France. "C'est un réfractaire, un incorrigible (...) et les incorrigibles, il faut les neutraliser", a-t-il estimé avant d'annoncer les réquisitions.