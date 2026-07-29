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Naples veut s'offrir deux internationaux français
information fournie par So Foot 29/07/2026 à 12:52
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Naples veut s'offrir deux internationaux français

Naples veut s'offrir deux internationaux français

En voilà deux qu’on avait oublié. Jean-Clair Todibo et Benoît Badiashile intéressent le Napoli . Selon La Gazzetta Dello Sport , le club napolitain aurait formulé une offre de prêt payant pour le second, bridé par la concurrence à Chelsea, à hauteur de 3 millions . Todibo reste également une piste appréciée par Naples , notamment pour pallier la blessure de Alessandro Buongiorno. Ce dernier sort d’une saison mitigée avec West Ham, durant laquelle il aura pris part à 23 matchs et n’aura pas pu éviter la descente des Hammers en Championship.

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