Chelsea battu par Newcastle avant de retrouver le PSG

Chelsea 0-1 Newcastle

But : Gordon (18 e )

Les Parisiens n’en ont pas raté une miette. Laissés au repos ce week-end, ils ont pu tranquillement se délecter de la défaite de Chelsea contre Newcastle (0-1). Liam Rosenior n’a opéré que deux changements par rapport au onze aligné contre le PSG : exit Filip Jorgensen et Pedro Neto, welcome Robert Sanchez et Alejandro Garnacho. Parti dans le dos de la défense londonienne, Joe Willock a profité du temps de retard de Wesley Fofana pour filer en profondeur, fixer Sanchez et offrir le but sur un plateau à Anthony Gordon (0-1, 18 e ) . Le seizième but de l’international anglais cette saison.…

QB pour SOFOOT.com