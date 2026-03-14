Arsenal assomme Everton sur le gong
Arsenal 2-0 Everton
Buts : Gyökeres (89 e ), Dowman (90 e +7)
Plus d’informations à suivre… …
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Buts : Gyökeres (89 e ), Dowman (90 e +7)
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Angers 0-2 Nice Buts : Bard (65e) et Wahi (90 e +6) Grand ouf de soulagement sur la côte d’azur. Dans le (très) dur ces dernières semaines, Nice s’offre un joli bol d’air avec une courte mais précieuse victoire à Angers (0-1) . Auxerre, barragiste, pointe désormais ... Lire la suite
OL Lyonnes 1-0 PSG But : Dumornay (59 e ) À jamais les premières ! L’OL Lyonnes a remporté l’édition inaugurale de la Coupe de la Ligue féminine ce samedi contre le PSG à Abidjan (1-0). Pas vraiment une surprise puisque les Fenottes ont désormais remporté leur ... Lire la suite
Chelsea 0-1 Newcastle But : Gordon (18 e ) Les Parisiens n’en ont pas raté une miette. Laissés au repos ce week-end, ils ont pu tranquillement se délecter de la défaite de Chelsea contre Newcastle (0-1). Liam Rosenior n’a opéré que deux changements par rapport ... Lire la suite
C’est ce qu’on appelle une expulsion inattendue. Le geste d’ Abdel Aqbar lors de la défaite de Getafe face à l’Atlético de Madrid n’a pas fini de faire parler. Le défenseur marocain a en effet été expulsé pour avoir touché les parties intimes d’Alexander Sørloth ... Lire la suite
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