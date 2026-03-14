L'OL Lyonnes s'adjuge la Coupe LFFP face au PSG
OL Lyonnes 1-0 PSG
But : Dumornay (59 e )
À jamais les premières ! L’OL Lyonnes a remporté l’édition inaugurale de la Coupe de la Ligue féminine ce samedi contre le PSG à Abidjan (1-0). Pas vraiment une surprise puisque les Fenottes ont désormais remporté leur neuf derniers matchs face aux Parisiennes. Melchie Dumornay a débloqué cette finale du plat du pied, sur un centre au sol de Kadi Diani (1-0, 59 e ) . Un but qui doit aussi à l’intelligence de jeu d’Ada Hegerberg, qui a laissé filer le ballon entre ses jambes pour sa coéquipière.…
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