L'OL Lyonnes s'adjuge la Coupe LFFP face au PSG

OL Lyonnes 1-0 PSG

But : Dumornay (59 e )

À jamais les premières ! L’OL Lyonnes a remporté l’édition inaugurale de la Coupe de la Ligue féminine ce samedi contre le PSG à Abidjan (1-0). Pas vraiment une surprise puisque les Fenottes ont désormais remporté leur neuf derniers matchs face aux Parisiennes. Melchie Dumornay a débloqué cette finale du plat du pied, sur un centre au sol de Kadi Diani (1-0, 59 e ) . Un but qui doit aussi à l’intelligence de jeu d’Ada Hegerberg, qui a laissé filer le ballon entre ses jambes pour sa coéquipière.…

QB pour SOFOOT.com