Naples rassure tout le monde sur l'état de santé de Scott McTominay
Plus de peur que de mal pour Scott McTominay. Touché par des troubles du rythme cardiaque, le plus italien des Ecossais devrait effectuer son retour à l’entraînement d’ici deux semaines, après avoir été opéré avec succès à Manchester.
Une arythmie bénigne diagnostiquée
Le Napoli s’est exprimé via un communiqué ce mardi afin de rassurer sur l’état de santé de son milieu de terrain. Le 1 er septembre, le club italien avait informé de l’intervention chirurgicale prochaine du joueur à la suite du diagnostic d’une arythmie bénigne. …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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