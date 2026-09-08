Naples rassure tout le monde sur l'état de santé de Scott McTominay

Naples rassure tout le monde sur l'état de santé de Scott McTominay

Plus de peur que de mal pour Scott McTominay. Touché par des troubles du rythme cardiaque, le plus italien des Ecossais devrait effectuer son retour à l’entraînement d’ici deux semaines, après avoir été opéré avec succès à Manchester.

Une arythmie bénigne diagnostiquée

Le Napoli s’est exprimé via un communiqué ce mardi afin de rassurer sur l’état de santé de son milieu de terrain. Le 1 er septembre, le club italien avait informé de l’intervention chirurgicale prochaine du joueur à la suite du diagnostic d’une arythmie bénigne. …

MB pour SOFOOT.com