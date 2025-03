information fournie par So Foot • 16/03/2025 à 14:37

Naples ralentit dans la course au titre

Naples ralentit dans la course au titre

Venise 0-0 Naples

Douze matchs que Naples n’était plus resté muet, toutes compétitions confondues.

Et malheureusement pour le dauphin de Serie A, cette impuissance offensive vient de faire son retour au pire des moments : en déplacement à Venise à l’occasion de la 29 e journée du championnat d’Italie, la bande d’Antonio Conte a concédé un match nul qui ne fait pas ses affaires dans la course au titre (malgré plusieurs occasions franches, dont une gâchée par Giovanni Simeone dans le temps additionnel). Car l’Inter, à égalité de points et avec un match supplémentaire à disputer, a désormais le champ libre pour s’échapper en tête du classement.…

FC pour SOFOOT.com