La loi Wenger sur le hors-jeu jugée trop radicale ?
Quelle drôle d’idée. La « loi Wenger », cette révolution dans la règle du hors-jeu promue par l’ancien entraîneur d’Arsenal, ne convainc pas franchement tout le monde.
La FIFA fan du hors-jeu à la sauce Wenger
Pour rappel, l’Alsacien souhaite qu’un hors-jeu ne soit signalé que si le corps entier de l’attaquant dépasse celui du dernier défenseur. L’idée est de rendre les matchs plus spectaculaires, alors que l’introduction de la VAR et du hors-jeu semi-automatique auraient fait pencher le jeu en faveur de la défense. Depuis 2023, cette nouvelle façon de juger le hors-jeu est à l’essai dans plusieurs tournois de jeunes, en Suède et en Italie.…
