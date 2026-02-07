Naples gagne malgré deux énormes boulettes

Genoa 2-3 Naples

Buts : Malinovskyi (3 e S.P.), Colombo (57 e ) // Højlund (20 e , 90 e +5 S.P.), McTominay (22 e )

Les anciens Mancuniens font du bien. Malgré sa défense cataclysmique, Naples a arraché la victoire sur la pelouse du Genoa ce samedi (2-3). Le champion d’Italie en titre peut dire un grand merci à Rasmus Højlund et Scott McTominay . L’attaquant danois a marqué de près après une frappe de l’Écossais, avant que le milieu trouve la faille par lui-même d’une frappe lumineuse à 25 mètres. Et alors que le match nul semblait inéluctable, Højlund a fait pencher la balance du côté napolitain en transformant un penalty à la 90 e +5.…

QB pour SOFOOT.com