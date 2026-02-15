 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Naples et la Roma repartent bons voisins
information fournie par So Foot 15/02/2026 à 23:14

Naples et la Roma repartent bons voisins

Naples et la Roma repartent bons voisins

Naples 2-2 AS Rome

Buts : Spinazzola (40 e ), Alisson Santos (82 e ) pour les Partenopei // Malen (7 e , 71 e SP) pour les Giallorossi

Les regrets pour la Roma. Dans ce choc du haut de tableau en Serie A, les positions n’ont pas bougé au terme de cette rencontre puisque Napolitains et Romains sont repartis dos-à-dos (2-2). Naples reste donc sur la troisième marche du podium avec toujours trois points d’avance sur les Giallorossi.

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Bad Gones piquent les Ultras du PSG
    Les Bad Gones piquent les Ultras du PSG
    information fournie par So Foot 15.02.2026 22:57 

    Après la guerre des boutons, la guerre des banderoles. Les supporters lyonnais avaient des choses à dire dimanche soir. Avant le coup d’envoi de la rencontre entre l’OL et l’OGC Nice en clôture de la 22 e journée de Ligue 1, ils se sont payé leurs homologues parisiens, ... Lire la suite

  • Lyon s'offre un treizième succès consécutif face à Nice et consolide sa troisième place
    Lyon s'offre un treizième succès consécutif face à Nice et consolide sa troisième place
    information fournie par So Foot 15.02.2026 22:49 

    Privés de plusieurs joueurs majeurs dont Endrick, les Lyonnais ont toutefois obtenu un 13e succès consécutif grâce aux réalisations de Corentin Tolisso et Noah Nartey (2-2). Les protégés de Paulo Fonseca continuent de grimper au classement et possèdent désormais ... Lire la suite

  • L'ultra-dépendance d'Auxerre à Lassine Sinayoko
    L'ultra-dépendance d'Auxerre à Lassine Sinayoko
    information fournie par So Foot 15.02.2026 21:15 

    Plus fort qu’Haaland. Impliqué sur les trois buts inscrits par Auxerre sur la pelouse de Metz ce dimanche (1-3), Lassine Sinayoko s’est une nouvelle fois montré décisif pour son équipe , une habitude récurrente cette saison pour l’international malien. 59% - Part ... Lire la suite

  • Un supporter de Brighton déguisé en mouette fait le buzz sur les réseaux
    Un supporter de Brighton déguisé en mouette fait le buzz sur les réseaux
    information fournie par So Foot 15.02.2026 20:59 

    On a retrouvé Moumou la reine des mouettes. Pas sûr qu’il ait vu grand chose de la rencontre mais en tout cas son costume a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux . Alors que Liverpool recevait Brighton à Anfield pour les 16 es de finale de FA Cup, un drôle ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank