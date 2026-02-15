Naples et la Roma repartent bons voisins
Naples 2-2 AS Rome
Buts : Spinazzola (40 e ), Alisson Santos (82 e ) pour les Partenopei // Malen (7 e , 71 e SP) pour les Giallorossi
Les regrets pour la Roma. Dans ce choc du haut de tableau en Serie A, les positions n’ont pas bougé au terme de cette rencontre puisque Napolitains et Romains sont repartis dos-à-dos (2-2). Naples reste donc sur la troisième marche du podium avec toujours trois points d’avance sur les Giallorossi. …
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer