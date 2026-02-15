Naples et la Roma repartent bons voisins

Naples 2-2 AS Rome

Buts : Spinazzola (40 e ), Alisson Santos (82 e ) pour les Partenopei // Malen (7 e , 71 e SP) pour les Giallorossi

Les regrets pour la Roma. Dans ce choc du haut de tableau en Serie A, les positions n’ont pas bougé au terme de cette rencontre puisque Napolitains et Romains sont repartis dos-à-dos (2-2). Naples reste donc sur la troisième marche du podium avec toujours trois points d’avance sur les Giallorossi. …

LB pour SOFOOT.com