« Je suis fier de voir où est l'OL à l'heure actuelle », complimente Rayan Cherki

Pas d’oubli des racines. Présent au Groupama Stadium pour observer la rencontre entre l’Olympique lyonnais et Nice ce dimanche soir, Rayan Cherki n’a pas hésité à aller saluer Paulo Fonseca et à dire tout le bien qu’il pensait de l’équipe cette saison.

La fierté de Rayan

Alors qu’il a disputé l’entièreté de la rencontre face à Salford en FA Cup samedi, Rayan Cherki était présent au bord du terrain à la fin de la rencontre où il a vu son club formateur remporter son 13 e succès consécutif : « Ça fait plaisir de revenir, une treizième victoire d’affilée c’est extraordinaire. Je suis fier de voir où est l’OL à l’heure actuelle et je leur souhaite le meilleur », a-t-il expliqué ému au micro de Ligue 1+.…

LB pour SOFOOT.com