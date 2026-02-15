Les Bad Gones piquent les Ultras du PSG

Après la guerre des boutons, la guerre des banderoles. Les supporters lyonnais avaient des choses à dire dimanche soir. Avant le coup d’envoi de la rencontre entre l’OL et l’OGC Nice en clôture de la 22 e journée de Ligue 1, ils se sont payé leurs homologues parisiens, qui avaient déployé une banderole homophobe lors du Classique au Parc des Princes dimanche dernier. Les Bad Gones ont décidé de répondre à leur manière en visant aussi bien le CUP que les instances du football français.

Les Bad Gones fustigent la LFP et le Collectif Ultras Paris : « CUP homophobe ? 15 ans à se la prendre par Nasser. Même la LFP ne fait pas mieux. » pic.twitter.com/9cu02IhAFl…

LB pour SOFOOT.com