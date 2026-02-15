Corentin Tolisso à propos de son 50e but avec l'OL : « C'est symbolique »
Beaucoup de records. En inscrivant le premier but de la rencontre face à Nice (2-0), Corentin Tolisso a inscrit son 50 e but sous le maillot lyonnais . Un but que le numéro 8 de l’OL est « fier » d’avoir mis devant ses enfants et ses parents.
🎙️Corentin Tolisso sur son 50e but sous le maillot lyonnais : "Je suis fier de l'avoir marqué devant mes enfants.'#OLOGCN pic.twitter.com/Mxet77JJ1L…
LB pour SOFOOT.com
