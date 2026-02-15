Lyon s'offre un treizième succès consécutif face à Nice et consolide sa troisième place
Privés de plusieurs joueurs majeurs dont Endrick, les Lyonnais ont toutefois obtenu un 13e succès consécutif grâce aux réalisations de Corentin Tolisso et Noah Nartey (2-2). Les protégés de Paulo Fonseca continuent de grimper au classement et possèdent désormais cinq points d'avance sur l'Olympique de Marseille, quatrième.
Lyon 2-0 Nice
Buts : Tolisso (45 e +2), Nartey (65 e ) pour les Gones
Sur une lancée de 12 victoires consécutives toutes compétitions confondues, Lyon a reçu des Niçois en difficulté cette saison et pointant à la 14 e place du classement. La mission était simple pour les joueurs de Paulo Fonseca après le match nul concédé par l’Olympique de Marseille face à Strasbourg samedi (2-2) : empocher les trois points et mettre les Phocéens à distance. Mission remplie pour les Lyonnais qui se sont imposés sans trembler 2 à 0.…
Par Léna Bernard pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
