Naples et Côme se marchent dessus
information fournie par So Foot 01/11/2025 à 19:57

Naples 0-0 Côme

La sieste de l’après-midi.

Naples et Côme ont offert une nouvelle illustration que marquer en Serie A est bien galère. Les hommes d’Antonio Conte et ceux de Cesc Fàbregas ont offert un beau duel, plutôt dominé par les visiteurs et leurs francese Lucas Da Cunha, Maxence Caqueret et Jean Butez. Álvaro Morata, capitaine comasque, a même raté son penalty, l’envoyant sur Vanja Milinković-Savić (26 e ). Il n’a toujours pas marqué. En face, Scott McTominay, Frank Anguissa et les Napolitains ont offert une belle bataille. Naples concède des points pour la première fois de la saison à domicile.…

UL pour SOFOOT.com

Sport
