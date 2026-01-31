 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Naples enfonce la Fiorentina et se remet la tête à l'endroit
information fournie par So Foot 31/01/2026 à 20:13

Naples enfonce la Fiorentina et se remet la tête à l'endroit

Naples enfonce la Fiorentina et se remet la tête à l'endroit

Naples 2-1 Fiorentina

Buts : Vergara (11 e ) et Gutierrez (49 e ) pour le Napoli // Solomon (57 e ) pour la Fio

Naples a connu une dernière semaine très compliquée, avec une cuisante défaite face à la Juve en championnat puis un revers frustrant contre Chelsea, scellant son élimination de la C1. Il fallait donc se rassurer en Serie A. Chose faite pour la bande d’Antonio Conte, gagnante d’une Fiorentina toujours autant dans le mal cette saison (2-1).…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Futsal : La France en demies de l'Euro, une performance historique
    Futsal : La France en demies de l'Euro, une performance historique
    information fournie par So Foot 31.01.2026 19:56 

    Historique. Pour la première fois de son histoire, la France s’est qualifiée en demi-finales de l’Euro futsal. Vainqueurs 4-2 de l’Ukraine en prolongation en quarts ce samedi et invaincus dans la compétition, les Bleus ne sont plus q u’à deux marches du sacre européen ... Lire la suite

  • Les fans de l'OM ont infiltré Jean-Bouin
    Les fans de l'OM ont infiltré Jean-Bouin
    information fournie par So Foot 31.01.2026 19:32 

    Sous couverture. Interdits de déplacement à Jean-Bouin ce samedi, les supporters de l’OM ont fait preuve d’ingéniosité pour quand même assister au décevant match nul de leur équipe (2-2). De nombreux fans marseillais ont en effet acheté des places grand public ... Lire la suite

  • Rattrapé dans le temps additionnel, Marseille immobile face au Paris FC
    Rattrapé dans le temps additionnel, Marseille immobile face au Paris FC
    information fournie par So Foot 31.01.2026 19:01 

    Trois jours après sa débâcle européenne à Bruges, l'OM s'est sabordé en dix minutes face au Paris FC (2-2). Troisièmes, les Marseillais font du surplace au classement quand les Parisiens se donnent un peu plus d'air dans la course au maintien. Paris FC 2-2 Olympique ... Lire la suite

  • Arsenal survole Leeds sans forcer
    Arsenal survole Leeds sans forcer
    information fournie par So Foot 31.01.2026 18:49 

    Leeds 0-4 Arsenal Buts : Zubimendi (27 e ), Darlow (CSC, 38 e ), Gyökeres (69 e ), Gabriel Jesus (86 e ) pour les Gunners Breathe, breathe in the air. En visite à Leeds (0-4) ce samedi, Arsenal a conforté sa première place au classement sans forcer, en enchaînant ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank