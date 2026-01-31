Naples enfonce la Fiorentina et se remet la tête à l'endroit

Naples 2-1 Fiorentina

Buts : Vergara (11 e ) et Gutierrez (49 e ) pour le Napoli // Solomon (57 e ) pour la Fio

Naples a connu une dernière semaine très compliquée, avec une cuisante défaite face à la Juve en championnat puis un revers frustrant contre Chelsea, scellant son élimination de la C1. Il fallait donc se rassurer en Serie A. Chose faite pour la bande d’Antonio Conte, gagnante d’une Fiorentina toujours autant dans le mal cette saison (2-1).…

