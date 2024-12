information fournie par So Foot • 29/12/2024 à 17:03

Naples écarte Venise et recolle à l’Atalanta

Au bout du bout, le Napoli enchaîne.

Dans un match qu’il a maîtrisé globalement de bout en bout, le jouet d’Antonio Conte a dû attendre les derniers instants au Diego Maradona pour prendre trois points précieux face au promu Venise (1-0) . La faute à un homme : peut-être le meilleur portier du moment en Serie A, Filip Stanković. Le fils de Dejan, l’ancienne gloire de l’Inter et prêté au promu par les Nerazzurri , a été impérial jusqu’à la 79 e minute, et ce centre de David Neres qui a navigué dans surface avant d’être repris en force, du gauche et victorieusement, par le joker Giacomo Raspadori (1-0, 79 e ) .…

AC pour SOFOOT.com