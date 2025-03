information fournie par So Foot • 30/03/2025 à 22:54

Naples croque Milan et confirme ses ambitions

Face à une équipe milanaise qui continue d'inquiéter, le Napoli est revenu à trois points de l'Inter pour encore croire au Scudetto (2-1). Dans un stade Diego Armando Maradona en folie, les Partenopei n'ont presque jamais tremblé pendant une heure, avant de voir le spectre d'une mauvaise surprise apparaître, sans se matérialiser.

Naples 2-1 Milan

Buts : Politano (2 e ) et Lukaku (20 e ) pour les Partenopei // Giménez (82 e ) pour les Rossoneri

Mis sous pression par la victoire de l’Inter qui l’a virtuellement relégué à six points de la première place, le Napoli n’a pas tremblé pour s’imposer sur sa pelouse du stade Diego Armando Maradona face à l’AC Milan (2-1) . Sans un Scott McTominay, malade, qui pèse tout de même 6 buts et 4 passes décisives cette saison, les locaux ont pu compter sur beaucoup plus d’envie que leurs adversaires, pour longtemps dominer des Milanais qui ont pourtant failli croire en un bon résultat. L’Atalanta désormais hors-jeu, le titre va se jouer à deux dans la Botte !…

