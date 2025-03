Naples, Conte et le temps suspendu

Même coupe de cheveux, même attaquant de pointe, même rigorisme tactique et même équipe de vieux briscards revanchards : Antonio Conte est revenu en Italie comme il l’avait quittée. Entre-temps, son successeur à l’Inter, Simone Inzaghi, a propulsé le jeu des Nerazzurri dans la modernité. Ce samedi dans la Botte, ce sont deux visions du football qui s’affrontent. Mais celle de Conte ne serait-elle pas déjà dépassée ?

Il faut reconnaître au football italien un sens aigu de la dramaturgie. Ce samedi en Serie A, le Napoli reçoit l’Inter pour ce que les tifosis se plaisent souvent à qualifier de « match Scudetto » . Le premier contre le deuxième. Le favori contre l’outsider. Et surtout, Simone Inzaghi contre Antonio Conte, le second ayant entraîné l’Inter, avant de voir le frère de Pippo lui succéder. Mais plus qu’un match au sommet et une histoire de succession, c’est un duel de savoir-faire, de partis pris stylistiques qui vont se défier ce week-end, pour imprimer un tournant à une saison de Serie A dont l’issue reste incertaine.

Opposition de styles

Dans le coin droit, l’Inter se présente avec un arsenal tactique que Simone Inzaghi n’a cessé d’étoffer depuis qu’il a pris la tête de l’équipe première, en 2021. La recette est bien connue : un 3-5-2 protagoniste et protéiforme – où l’Inter peut alterner jeu de possession et phases de transition explosives –, des permutations régulières, un pressing tout-terrain et bien sûr des côtés libérés, où Federico Dimarco et Denzel Dumfries peuvent multiplier les montées. « Dominatrice » semble le qualificatif le plus adapté pour décrire cette Inter-là : cette saison, les Nerazzurri sont à la fois l’équipe qui monopolise le plus le ballon en Serie A (60% de possession), qui marque le plus et qui tire le plus, derrière l’Atalanta.…

Par Adrien Candau pour SOFOOT.com