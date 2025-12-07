Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Naples bat la Juventus grâce au numéro 7
information fournie par So Foot•07/12/2025 à 22:46
Naples bat la Juventus grâce au numéro 7
Naples 2-1 Juventus
Buts : Höjlund (7
e
et 77
e
) pour Naples // Yildiz (58
e
) pour la Juventus
Un 7 décembre, un numéro 7 en feu, des buts aux 7
e
et 77
e
minutes……
Le ménisque a tenu. Au bord du gouffre il y a quelques semaines, Santos termine l’année en beauté . Neymar et sa bande ont dominé Cruzeiro ce dimanche lors de la dernière journée du championnat (3-0). Une fois n’est pas coutume, le Ney a laissé la lumière à ses ...
Lire la suite
Le FC Lorient a contrarié la remontée de l'OL en s'imposant au Moustoir, ce dimanche (1-0). Pablo Pagis, auteur du seul but de la rencontre, et Yvon Mvogo, impérial dans ses cages, ont joué un bien mauvais tour à des Lyonnais qui restent à cinq points du podium. ...
Lire la suite
Paul Pogba, c’est bien, mais une équipe qui gagne, c’est mieux. Battu à Brest vendredi, Monaco continue de souffler le chaud et le froid. L’ASM n’est que septième de Ligue 1 à l’approche de la mi-saison , et l’électrochoc attendu avec le changement d’entraîneur ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer