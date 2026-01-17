 Aller au contenu principal
Naples assure contre Sassuolo et reste sur le podium
information fournie par So Foot 17/01/2026 à 20:04

Napoli 1-0 Sassuolo

But : Lobotka (7 e )

L’infirmerie se remplit, le compteur points aussi. Après Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Ben Gilmour, Frank Anguissa, Alex Meret, David Neres, Amir Rrahmadi et Eljif Elmas rejoingnent la grande infirmerie d’Antonio Conte lors de la courte victoire de Naples contre Sassuolo. Heureusement qu’il reste Scott McTominay, de loin le Napolitain le plus dangereux de la journée.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'offre BoursoBank