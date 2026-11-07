Naples annule la conférence de presse d’Allegri

It’s time to say goodbye to Napoli ? La salle de presse était pleine, mais Massimiliano Allegri n’est jamais arrivé. À la veille de la réception de la Lazio Rome ce dimanche (12h30), Naples à décidé d’annuler la conférence de presse de son entraîneur à la toute dernière minute. Aucune communication officielle n’a été faite à ce sujet par le club italien. La décision aurait été prise par son président, Aurelio de Laurentiis, selon les informations remontées par Sky Sport.

Alors que son équipe s’enfonce peu à peu dans la crise, le dirigeant napolitain aurait souhaité que son équipe se concentre pleinement sur le choc à venir, en limitant les distractions comme les déclarations à la presse. Neuvième de Série A et mal engagé en Ligue des champions, le groupe est plus que jamais fracturé, en témoigne les tensions après le lourd revers à Porto cette semaine (4-1). Sans un résultat satisfaisant ce week-end, les jours d’Allegri à la tête de l’équipe pourraient être comptés.…

OC pour SOFOOT.com