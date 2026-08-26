Nantes va se débarrasser d'un déserteur

Mustafa Mohamout. L’attaquant égyptien, pourrait rejoindre dans les prochains jours le club turc de Konyaspor . L’Équipe indique que Mohamed devrait rapporter 1 million d’euros à son employeur canari. L’international égyptien quitte un club nantais avec lequel il aura tout de même joué 131 matchs pour un total de 28 buts.

Le cirque se termine ici

Malheureusement, Mohamed aura plus marqué Nantes par l’extra sportif que par ses performances sur le terrain ces derniers mois. Il ne s’était pas rendu à la Jonelière début juillet pour les débuts de la préparation nantaise, et était longtemps resté introuvable par le club canari, en dépit de nombreux appels et signalements. Finalement, l’ancien buteur du Galasataray avait fini sa course à la disposition de l’équipe réserve à son retour……

ABS pour SOFOOT.com