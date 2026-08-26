Dilane Bakwa de retour en Ligue 1
Bakwa, y’a le droit de se tromper, non ? Après une saison loupée en Angleterre, l’ailier de 23 ans Dilane Bakwa est prêté à Lille par Nottingham Forest . Le LOSC a officialisé la venue de l’international espoir français sous la forme d’un prêt d’un an sans option d’achat .
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