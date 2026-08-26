La courte nuit des joueurs du Fenerbahçe avant leur match contre Lyon

La tête de turc des mauvais jours. En amont du barrage retour entre Lyon et Fenerbahçe, certains supporteurs lyonnais ont eu la bonne idée d’aller craquer des feux d’artifice devant l’hôtel où logeaient le staff et les joueurs du Fener . Un mano à mano maintenant devenu habituel en marge des grosses rencontres européennes, et qui a sûrement donné des insomnies aux joueurs turcs. On verra si ces bruits ont perturbé, ou non, l’effectif de İsmail Kartal, qui devra réussir à battre l’Olympique lyonnais pour se qualifier pour la suite de la compétition européenne.

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ABS pour SOFOOT.com