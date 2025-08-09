 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nantes : Un nouvel attaquant arrive pendant que Matthis Abline part au bras de fer
information fournie par So Foot 09/08/2025 à 18:43

Nantes : Un nouvel attaquant arrive pendant que Matthis Abline part au bras de fer

Nantes : Un nouvel attaquant arrive pendant que Matthis Abline part au bras de fer

Un chassé-croisé en direct live.

Il s’appelle Amady Camara , il a vingt ans, il est international malien et il vient de Sturm Graz : voilà pour le CV du nouvel attaquant du FC Nantes , prêté avec option d’achat. Camara compte déjà 51 apparitions en professionnel avec le club autrichien, pour 9 titularisations et 3 petits buts. La saison passée, il avait été aligné deux fois dans le onze de départ en Ligue des champions.…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
