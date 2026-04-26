Nantes se rapproche de la Ligue 2, Metz repousse l'échéance, Lille fait un gros coup à Paris
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Le Havre 4-4 Metz
Buts : Samatta (5 e ), Kechta (13 e ), Zouaoui (52 e , SP) et Doucouré (61 e ) pour le HAC // Kvilitaia (9 e ), Hein (45 e +5 et 85 e ) et Pandore (54 e ) pour Metz …
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