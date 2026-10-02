Liam Gallagher s'en prend à la Premier League

Fuck offff ! On s’est mis dans la tête de Liam Gallagher (chanteur d’Oasis) pour expliquer sa colère concernant les accusations visant Manchester City depuis quelques jours. Dans un petit communiqué visiblement écrit d’une traite, l’artiste a ainsi décidé de s’en prendre à une bonne partie de la Premier League : « Toute cette haine dirigée contre Manchester City de la part des autres clubs, devrait être dirigée contre Arsenal, Manchester United et Liverpool, qui sont les premiers corrompus, et qui essayent d’empêcher les autres de remporter des trophées. » Quelques jours après avoir déjà craché son dégoût. Supporters emblématiques de City, Liam et Noel Gallagher dégainent souvent tout et son contraire quand il faut parler football.

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AB pour SOFOOT.com